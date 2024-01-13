Описание

Naughty Pirates (18+) - Исследуйте мир One Piece, как никогда раньше, в «Naughty Pirates», визуальной новелле для взрослых, разработанной исключительно для взрослых. Присоединяйтесь к Пиратам Соломенной Шляпы в их грандиозном путешествии, распутывая захватывающие повороты сюжета, проверяя свои навыки в сложных головоломках и переживая историю, переполненную напряжением, приключениями и неприятными сюрпризами! Поднимите свои игры на совершенно новый уровень с «Naughty Pirates» — единственной визуальной новеллой для взрослых, основанной на One Piece. Не пропустите этот уникальный опыт, сочетающий в себе великолепный сюжет, темы для взрослых и захватывающий игровой процесс.