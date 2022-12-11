A Fathers Sins (18+) - «Грехи отца» — это уникальная визуальная новелла, в которой игроки могут исследовать и узнавать секреты разных персонажей. Отличается отличной графикой и прекрасно проработанной сюжетной линией с несколькими концовками.





Действие «Отцовских грехов» происходит за одну ночь в маленьком, казалось бы, обычном городке. Раскрываются секреты каждого персонажа: по мере того, как игроки исследуют их, они отправляются в путешествие по человеческой природе, исследуя, как они действуют и какие действия предпринимают в ответ на такие изменения.