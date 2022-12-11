A Fathers Sins (18+) Chapter 30
Версия:
Chapter 30
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 625 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 891
A Fathers Sins (18+) - «Грехи отца» — это уникальная визуальная новелла, в которой игроки могут исследовать и узнавать секреты разных персонажей. Отличается отличной графикой и прекрасно проработанной сюжетной линией с несколькими концовками.
Действие «Отцовских грехов» происходит за одну ночь в маленьком, казалось бы, обычном городке. Раскрываются секреты каждого персонажа: по мере того, как игроки исследуют их, они отправляются в путешествие по человеческой природе, исследуя, как они действуют и какие действия предпринимают в ответ на такие изменения.
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