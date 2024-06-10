Demon Boy Saga (18+) - вы играете за главного героя и попадаете в мир, который меняется с каждым часом. Вам предстоит сделать трудный выбор, открыть для себя новые места и людей и попытаться построить для себя будущее. Это интерактивная визуальная новелла, которая поможет вам на мгновение уйти от реальности и расслабиться. В каждом эпизоде игры вы будете ходить в шкуре нашего главного героя по разным средам, наполненным качественным контентом!





Эта история полна неожиданных поворотов, юмористических диалогов, познавательных текстов - а еще обнаженки! Игра может вам понравиться, если вы ищете что-то особенное.