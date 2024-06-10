Demon Boy Saga (18+) 0.68C
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.68C
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 09:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
24
Комментарии:
0
Просмотров:
34 843
Demon Boy Saga (18+) - вы играете за главного героя и попадаете в мир, который меняется с каждым часом. Вам предстоит сделать трудный выбор, открыть для себя новые места и людей и попытаться построить для себя будущее. Это интерактивная визуальная новелла, которая поможет вам на мгновение уйти от реальности и расслабиться. В каждом эпизоде игры вы будете ходить в шкуре нашего главного героя по разным средам, наполненным качественным контентом!
Эта история полна неожиданных поворотов, юмористических диалогов, познавательных текстов - а еще обнаженки! Игра может вам понравиться, если вы ищете что-то особенное.
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