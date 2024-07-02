Persona H: The Midnight Channel (18+) - эта игра не является порнографической игрой. Эротического контента немного, но его можно отключить в любой момент. Persona H имеет аниме-хентайский уклон в сюжете и повествовании, поэтому она дает вам множество красивых картинок, разнообразных миров и, самое главное, возможность двигаться в своем собственном темпе.





Вы просыпаетесь в полночь, ваш телевизор все еще включен, и из него доносятся странные звуки из шоу, которое идет на нем. Вы попадаете в телевизор и попадаете в странный мир. Ваша миссия состоит в том, чтобы спасти как можно больше людей из этого мира, заставив их арестовать свои «внутренние сущности», которые появляются в этом мире как тени. Во многих случаях вам придется контролировать их теневое «я», иначе вы будете наказаны за невыполнение своего долга. Графика потрясающая, и это очень захватывающая сюжетная линия с потрясающими звуковыми эффектами, которые держат вас в напряжении весь день!