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Persona H: The Midnight Channel (18+)

Persona H: The Midnight Channel (18+) 0.4.8 Remake

Уникальный сюжет и потрясающая графика в атмосфере напряжения и мистики
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Версия:
0.4.8 Remake
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 530 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 508

Persona H: The Midnight Channel (18+) - эта игра не является порнографической игрой. Эротического контента немного, но его можно отключить в любой момент. Persona H имеет аниме-хентайский уклон в сюжете и повествовании, поэтому она дает вам множество красивых картинок, разнообразных миров и, самое главное, возможность двигаться в своем собственном темпе.


Вы просыпаетесь в полночь, ваш телевизор все еще включен, и из него доносятся странные звуки из шоу, которое идет на нем. Вы попадаете в телевизор и попадаете в странный мир. Ваша миссия состоит в том, чтобы спасти как можно больше людей из этого мира, заставив их арестовать свои «внутренние сущности», которые появляются в этом мире как тени. Во многих случаях вам придется контролировать их теневое «я», иначе вы будете наказаны за невыполнение своего долга. Графика потрясающая, и это очень захватывающая сюжетная линия с потрясающими звуковыми эффектами, которые держат вас в напряжении весь день!


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Скачать Persona H: The Midnight Channel (18+) 0.4.8 Remake взлом

Скачать Persona H: The Midnight Channel (18+) 530 Мб Ссылка 2 530 Мб

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