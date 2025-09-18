Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:47
Возраст:
Требуется места:
≈ 704 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 316
Описание
Librarian Lust приглашает вас в загадочный мир знаменитой библиотеки Roxburial, где тайны прошлого переплетаются с настоящим. Бриджит и Вера, исследовательницы с непоколебимой решимостью, пытаются раскрыть древние секреты гоблинов. Однако, погружаясь в исследования, они сталкиваются с загадочным библиотекарем Элором Дофнером, чье поведение вызывает больше вопросов, чем ответов.
По мере того как страсть к знаниям перерастает в нечто большее, реальность начинает меняться. Место, наполненное тысячами книг, скрывает темные загадки и искушения, которые не так просто обойти стороной. Окунитесь в эту историю, где каждая страница открывает новые грани интриг, желаний и опасности.
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