Описание

Love, Honor, Betray (18+) - В игре много откровенного контента, так что будьте осторожны.





Большой выбор персонажей, каждый персонаж обладает уникальным набором умений и способностей, игрок может экспериментировать с различными комбинациями, чтобы быстрее достичь желаемой цели. У нас есть интеллектуальная система, которая поможет вам в этом, она зависит от предпочтений ваших персонажей. Со временем вы планируете взять под свой контроль поместье и организовать его так, как вам хочется? Этого мы тоже ждали и создали систему, которая поддерживает эту идею.