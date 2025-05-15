Love, Honor, Betray (18+) Episode 12
Love, Honor, Betray (18+) - В игре много откровенного контента, так что будьте осторожны.
Большой выбор персонажей, каждый персонаж обладает уникальным набором умений и способностей, игрок может экспериментировать с различными комбинациями, чтобы быстрее достичь желаемой цели. У нас есть интеллектуальная система, которая поможет вам в этом, она зависит от предпочтений ваших персонажей. Со временем вы планируете взять под свой контроль поместье и организовать его так, как вам хочется? Этого мы тоже ждали и создали систему, которая поддерживает эту идею.
Эпизод 12
В этом эпизоде история продолжается с момента, когда мы остановились — в больнице. Лейси сталкивается со старым другом и получает неожиданный визит дома. Дун-дун-дууун!
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.