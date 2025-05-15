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Love, Honor, Betray (18+)

Love, Honor, Betray (18+) Episode 12

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Версия:
Episode 12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:06
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 367 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 871
Скриншоты
Описание

Love, Honor, Betray (18+) - В игре много откровенного контента, так что будьте осторожны.


Большой выбор персонажей, каждый персонаж обладает уникальным набором умений и способностей, игрок может экспериментировать с различными комбинациями, чтобы быстрее достичь желаемой цели. У нас есть интеллектуальная система, которая поможет вам в этом, она зависит от предпочтений ваших персонажей. Со временем вы планируете взять под свой контроль поместье и организовать его так, как вам хочется? Этого мы тоже ждали и создали систему, которая поддерживает эту идею.


Информация о модах

Эпизод 12
В этом эпизоде история продолжается с момента, когда мы остановились — в больнице. Лейси сталкивается со старым другом и получает неожиданный визит дома. Дун-дун-дууун!

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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