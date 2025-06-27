Описание

Renryuu: Ascension (18+) - Затеряйтесь в мрачном мире с богатой историей и массой возможностей вершить собственную судьбу. К геймплею не так просто привыкнуть, ведь игра выполнена в стиле ролевого проекта 90-х.





Действие происходит в темном и опасном мире, где люди забыли слово «счастье». Остается только беспощадная борьба за власть, войны и вечная тьма. Есть надежда, что это может измениться, когда главный герой проберется через непростые квесты. Чтобы узнать, что происходит, вам придется исследовать мир, начиная с маленькой деревни, где жизнь почти полностью уничтожена эпидемией, унесшей жизни всех жителей, кроме одного — мальчика, потерявшего все свои воспоминания. и кто не может даже вспомнить свое собственное имя.