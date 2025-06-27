Renryuu: Ascension (18+) - Затеряйтесь в мрачном мире с богатой историей и массой возможностей вершить собственную судьбу. К геймплею не так просто привыкнуть, ведь игра выполнена в стиле ролевого проекта 90-х.
Действие происходит в темном и опасном мире, где люди забыли слово «счастье». Остается только беспощадная борьба за власть, войны и вечная тьма. Есть надежда, что это может измениться, когда главный герой проберется через непростые квесты. Чтобы узнать, что происходит, вам придется исследовать мир, начиная с маленькой деревни, где жизнь почти полностью уничтожена эпидемией, унесшей жизни всех жителей, кроме одного — мальчика, потерявшего все свои воспоминания. и кто не может даже вспомнить свое собственное имя.
Полная версия
Скачать Renryuu: Ascension (18+) v25.06.24 MOD APK
Старые версии Renryuu: Ascension (18+)
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.