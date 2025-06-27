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Renryuu: Ascension (18+)

Renryuu: Ascension (18+) v25.06.24

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6
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Версия:
25.06.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:52
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
29 091
Описание

Renryuu: Ascension (18+) - Затеряйтесь в мрачном мире с богатой историей и массой возможностей вершить собственную судьбу. К геймплею не так просто привыкнуть, ведь игра выполнена в стиле ролевого проекта 90-х.


Действие происходит в темном и опасном мире, где люди забыли слово «счастье». Остается только беспощадная борьба за власть, войны и вечная тьма. Есть надежда, что это может измениться, когда главный герой проберется через непростые квесты. Чтобы узнать, что происходит, вам придется исследовать мир, начиная с маленькой деревни, где жизнь почти полностью уничтожена эпидемией, унесшей жизни всех жителей, кроме одного — мальчика, потерявшего все свои воспоминания. и кто не может даже вспомнить свое собственное имя.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+

Скачать Renryuu: Ascension (18+) v25.06.24 MOD APK

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Старые версии Renryuu: Ascension (18+)
Version TG 24.12.20 Version TG 24.11.28 Version TG 24.10.23 Version TG 24.09.24
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Renryuu: Ascension (18+)


Комментарии (2)
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GANGSTA
GANGSTA 15 ноября 2023 21:14
Короче говоря, игра годная проект всё ещё в разработке(концовки либо нет, либо я до нее не дошёл, а так постоянно добавляют второстепенные квесты и вроде на очередность не влияет), облазив форумы по гайдам(без них упретесь в многочисленные кирпичи) судя по всему его делают больше 4х лет. Из за необычно огромного мира в рамках мобильных игр, не знающим английский язык будет туго.

Ждём обновление на сайте.
+3
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GANGSTA
GANGSTA 7 ноября 2023 14:33
Всё п*здос башка закипела, нужен перевод 😅
+2
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