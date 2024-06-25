Phoenixes — это визуальный роман, созданный Xeno Saga с упором на супергероев и суперзлодеев, которые идеально сосуществуют. Есть три пути: злодей, супергерой и антигерой. Присоединяйтесь к ним в их путешествии к разрушению и разгадайте тайну того, почему они вообще существуют!





Вам нравятся супергерои, сражающиеся с суперзлодеями? Phoenixes — это визуальная новелла, действие которой происходит в мире идеального сосуществования магии и технологий, где каждый супергерой и суперзлодей естественным образом пытаются уничтожить друг друга. У главного героя не было намерения ввязываться в их распри, ну а дальше сами знаете, как бывает. Станьте частью этого удивительного путешествия и разгадайте тайну их существования! Почему они существуют? Кто победит? Что останется от нашего мира? Почему все нужно уничтожать?