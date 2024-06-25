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Phoenixes (18+)

Phoenixes (18+) 1.01 Talismans

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Скачать (1.2 Гб)
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Версия:
1.01 Talismans
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 151

Phoenixes — это визуальный роман, созданный Xeno Saga с упором на супергероев и суперзлодеев, которые идеально сосуществуют. Есть три пути: злодей, супергерой и антигерой. Присоединяйтесь к ним в их путешествии к разрушению и разгадайте тайну того, почему они вообще существуют!


Вам нравятся супергерои, сражающиеся с суперзлодеями? Phoenixes — это визуальная новелла, действие которой происходит в мире идеального сосуществования магии и технологий, где каждый супергерой и суперзлодей естественным образом пытаются уничтожить друг друга. У главного героя не было намерения ввязываться в их распри, ну а дальше сами знаете, как бывает. Станьте частью этого удивительного путешествия и разгадайте тайну их существования! Почему они существуют? Кто победит? Что останется от нашего мира? Почему все нужно уничтожать?


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Полная версия

Скачать Phoenixes (18+) 1.01 Talismans взлом

Скачать Phoenixes (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

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