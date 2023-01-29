A House In The Rift (18+) 0.7.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.7.8
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48 996
Будьте готовы к путешествию по множеству разных миров существования. A House in the Rift — это игра для взрослых, в которой есть сильные темы и язык. Что будет, когда ты останешься один, без чьей-либо помощи и в полной тишине? В чем секреты этого места? Решайте головоломки, исследуйте и разгадывайте тайну Дома в Разломе! Играйте, чтобы узнать, как долго вы сможете выжить в этом мире, полном опасностей и загадок.
The House in the Rift — это виртуальная игра, созданная с особым вниманием к деталям, чтобы каждый уголок и закоулок вызывали у вас приятные ощущения или переживания. Исследуйте этот новый виртуальный мир со своим HTC Vive или Oculus Rift!
Информация о модах
Полная версия
zip
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