Будьте готовы к путешествию по множеству разных миров существования. A House in the Rift — это игра для взрослых, в которой есть сильные темы и язык. Что будет, когда ты останешься один, без чьей-либо помощи и в полной тишине? В чем секреты этого места? Решайте головоломки, исследуйте и разгадывайте тайну Дома в Разломе! Играйте, чтобы узнать, как долго вы сможете выжить в этом мире, полном опасностей и загадок.





The House in the Rift — это виртуальная игра, созданная с особым вниманием к деталям, чтобы каждый уголок и закоулок вызывали у вас приятные ощущения или переживания. Исследуйте этот новый виртуальный мир со своим HTC Vive или Oculus Rift!