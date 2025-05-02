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Inquisitor Trainer (18+)

Inquisitor Trainer (18+) 0.5.2

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Версия:
0.5.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 480 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27 332
Скриншоты
Описание

Познакомьтесь с нашим главным героем, одним из самых могущественных и известных инквизиторов. Вместе со своей группой вы будете решать, что будет дальше, и принимать сложные решения, такие как выбор определенного варианта диалога. Этот выбор будет иметь последствия, которые могут повлиять на сюжет игры. В Inquisitor Trainer есть разветвленные сюжетные линии с множеством разных концовок в зависимости от ваших решений.


Inquisitor Trainer предлагает множество возможностей для развития и выбора. Вам предстоит встретиться с более чем четырьмя десятками персонажей, каждый со своими мотивами, желаниями и секретами, которые можно раскрыть в ходе квеста. И все это при взгляде на рисованную графику в готическом стиле!


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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