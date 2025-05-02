Описание

Познакомьтесь с нашим главным героем, одним из самых могущественных и известных инквизиторов. Вместе со своей группой вы будете решать, что будет дальше, и принимать сложные решения, такие как выбор определенного варианта диалога. Этот выбор будет иметь последствия, которые могут повлиять на сюжет игры. В Inquisitor Trainer есть разветвленные сюжетные линии с множеством разных концовок в зависимости от ваших решений.





Inquisitor Trainer предлагает множество возможностей для развития и выбора. Вам предстоит встретиться с более чем четырьмя десятками персонажей, каждый со своими мотивами, желаниями и секретами, которые можно раскрыть в ходе квеста. И все это при взгляде на рисованную графику в готическом стиле!