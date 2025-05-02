Inquisitor Trainer (18+) 0.5.2
Познакомьтесь с нашим главным героем, одним из самых могущественных и известных инквизиторов. Вместе со своей группой вы будете решать, что будет дальше, и принимать сложные решения, такие как выбор определенного варианта диалога. Этот выбор будет иметь последствия, которые могут повлиять на сюжет игры. В Inquisitor Trainer есть разветвленные сюжетные линии с множеством разных концовок в зависимости от ваших решений.
Inquisitor Trainer предлагает множество возможностей для развития и выбора. Вам предстоит встретиться с более чем четырьмя десятками персонажей, каждый со своими мотивами, желаниями и секретами, которые можно раскрыть в ходе квеста. И все это при взгляде на рисованную графику в готическом стиле!
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.