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Glowing Stones : Heroes Awakening (18+)

Glowing Stones : Heroes Awakening (18+) Chapter 6

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Версия:
Chapter 6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:58
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 722
Скриншоты
Описание

Glowing Stones : Heroes Awakening (18+) - Двадцать шестой день рождения. Приближается смерть. Подарок от отца, который умирает всего через несколько часов.


Войдите в мир супергероев, которым тоже грозит смерть, и у которых нет времени сделать все, что они хотели, или которые остановились на чем-то другом в жизни. Станьте частью проекта и сможете рассказать свою собственную интерактивную историю с последствиями, которые зависят от ваших решений, на чем вы хотели бы сосредоточиться в первую очередь — на спасении мира или на спасении себя?


Информация о модах

Глава 6 – Что нового?
– 1 800 новых рендеров
– 200 секунд классической анимации с профессиональными VFX
– 460 секунд пикантной анимации — это почти 8 полных минут!
– 20 000 слов текста (английская версия), приближающих сюжет к захватывающему финалу
– Появились звуковые эффекты!
– Вся игра (кроме NSFW-сцен) теперь имеет полноценный звуковой дизайн, в том числе в анимациях — атмосфера получила серьёзное обновление!
– Перевод на немецкий язык!
– Игра теперь доступна и на немецком благодаря Tremonia. Требуются лишь мелкие доработки, но ждать дальше уже не стоило!

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Скачать Glowing Stones : Heroes Awakening (18+) vChapter 6 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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