Glowing Stones : Heroes Awakening (18+) Chapter 6
Glowing Stones : Heroes Awakening (18+) - Двадцать шестой день рождения. Приближается смерть. Подарок от отца, который умирает всего через несколько часов.
Войдите в мир супергероев, которым тоже грозит смерть, и у которых нет времени сделать все, что они хотели, или которые остановились на чем-то другом в жизни. Станьте частью проекта и сможете рассказать свою собственную интерактивную историю с последствиями, которые зависят от ваших решений, на чем вы хотели бы сосредоточиться в первую очередь — на спасении мира или на спасении себя?
Глава 6 – Что нового?
– 1 800 новых рендеров
– 200 секунд классической анимации с профессиональными VFX
– 460 секунд пикантной анимации — это почти 8 полных минут!
– 20 000 слов текста (английская версия), приближающих сюжет к захватывающему финалу
– Появились звуковые эффекты!
– Вся игра (кроме NSFW-сцен) теперь имеет полноценный звуковой дизайн, в том числе в анимациях — атмосфера получила серьёзное обновление!
– Перевод на немецкий язык!
– Игра теперь доступна и на немецком благодаря Tremonia. Требуются лишь мелкие доработки, но ждать дальше уже не стоило!
Скачать Glowing Stones : Heroes Awakening (18+) vChapter 6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.