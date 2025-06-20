Описание

Glowing Stones : Heroes Awakening (18+) - Двадцать шестой день рождения. Приближается смерть. Подарок от отца, который умирает всего через несколько часов.





Войдите в мир супергероев, которым тоже грозит смерть, и у которых нет времени сделать все, что они хотели, или которые остановились на чем-то другом в жизни. Станьте частью проекта и сможете рассказать свою собственную интерактивную историю с последствиями, которые зависят от ваших решений, на чем вы хотели бы сосредоточиться в первую очередь — на спасении мира или на спасении себя?