Her Desire (18+) - на дворе 2078 год, и земля теперь стала суровым местом для жизни. Жизнь нестабильна, деньги потеряли свое значение, безопасность значит больше, чем когда-либо, а наше общество страдает от голода, воровства, насилия и скандалов. Кто знал, что брак может быть всего лишь одной большой ложью?





А что, если тот, кого вы любите, не является вашим супругом? Что, если вы годами лгали себе, живя в пузыре вместо того, чтобы смотреть правде в глаза? Все ваши жизненные выборы в конечном итоге приводят к одному неизбежному результату. Что тогда? Люди знают, что она помогает тем, кто в этом нуждается, и она также не боится замарать руки. Но некоторые люди не в ее лиге...