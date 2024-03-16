Her Desire (18+) S2 Ch. 6 v0.16
Версия:
S2 Ch. 6 v0.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 749
Her Desire (18+) - на дворе 2078 год, и земля теперь стала суровым местом для жизни. Жизнь нестабильна, деньги потеряли свое значение, безопасность значит больше, чем когда-либо, а наше общество страдает от голода, воровства, насилия и скандалов. Кто знал, что брак может быть всего лишь одной большой ложью?
А что, если тот, кого вы любите, не является вашим супругом? Что, если вы годами лгали себе, живя в пузыре вместо того, чтобы смотреть правде в глаза? Все ваши жизненные выборы в конечном итоге приводят к одному неизбежному результату. Что тогда? Люди знают, что она помогает тем, кто в этом нуждается, и она также не боится замарать руки. Но некоторые люди не в ее лиге...
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