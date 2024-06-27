STWA: Unbroken (18+) - Если вы ищете визуальный проект о крайне бурной юности главного героя, решении уйти в армию и годах в спецподразделениях, то STWA: Unbroken идеально вам подойдет. История о главном герое, который сломал себе спину, но хочет реабилитироваться и стать чемпионом мира по смешанным единоборствам.





Проект STWA полностью посвящен тому, как главный герой сломал себе спину и вдобавок ко всему ему пришлось справиться с психическим стрессом, видя, как умирают близкие ему люди. Почему он так строг к себе с этим? Это интригующая история о человеке, который видел, как насилие вошло в его жизнь в раннем возрасте, и было неизбежно, что он возьмет на себя эту роль.





В проекте STWA есть несколько потрясающих визуальных эффектов со всех возможных ракурсов, а также различные настройки освещения - впереди еще много фотографий! Он также поставляется с потрясающим саундтреком Тима Конста.