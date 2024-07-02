Succubus Contract (18+) 0.25.0
Версия:
0.25.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 730 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 906
Succubus Contract (18+) - во время игры вы сможете принимать решения от имени главного героя, которые повлияют на историю. Вместе они будут бороться с опасностями своего мира, а также с искушениями.
Сыграйте в красивый визуальный роман с романтическим сюжетом, с процедурной генерацией квестов и вариантами диалога, основанными на выборе, в боевой системе 3x3 и множеством интересных персонажей для встречи! С каждой новой игрой вы найдете новый контент! Кто знает, что ждет вас дальше в конце? «Контракт суккуба» — игра, в которой игрок должен не только делать выбор, но и обязательно просчитывать вероятности своих действий. В игре также есть несколько сложных моментов, поэтому стоит последовать совету других игр.
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