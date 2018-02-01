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Little Regina (18+)

Little Regina (18+) 2.22f

4
4
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Версия:
2.22f
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 163
Скриншоты
Описание

Little Regina — игра со сложным сюжетом, множеством тайн и неожиданных поворотов.


Little Regina (18+) - Главному герою предстоит выбирать нужных людей для разговора, находить подсказки и предметы. Вам нужно будет сделать выбор. Ваш выбор повлияет на остальную часть игры. Пытаться получить информацию не всегда легко, но очень весело! Играйте с небольшими перерывами и отправляйтесь в увлекательное приключение с Маленькой Региной в свободное время. Это стоит того!


Знакомьтесь с персонажами и исследуйте мир, решая головоломки и задачи, прячась от врагов, принимая решения о том, как действовать дальше.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Little Regina (18+) v2.22f MOD APK

Скачать Little Regina (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб 2.22f Rus 1.2 Гб 2.22f Rus (Ссылка 2) 1.2 Гб 2.22f Rus [TG] 1.2 Гб
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Старые версии Little Regina (18+)
Version 0.43 Version 2.12 Version TG 2.12


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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