Описание

Little Regina — игра со сложным сюжетом, множеством тайн и неожиданных поворотов.





Little Regina (18+) - Главному герою предстоит выбирать нужных людей для разговора, находить подсказки и предметы. Вам нужно будет сделать выбор. Ваш выбор повлияет на остальную часть игры. Пытаться получить информацию не всегда легко, но очень весело! Играйте с небольшими перерывами и отправляйтесь в увлекательное приключение с Маленькой Региной в свободное время. Это стоит того!





Знакомьтесь с персонажами и исследуйте мир, решая головоломки и задачи, прячась от врагов, принимая решения о том, как действовать дальше.