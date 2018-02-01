Версия:
2.22f
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 163
Описание
Little Regina — игра со сложным сюжетом, множеством тайн и неожиданных поворотов.
Little Regina (18+) - Главному герою предстоит выбирать нужных людей для разговора, находить подсказки и предметы. Вам нужно будет сделать выбор. Ваш выбор повлияет на остальную часть игры. Пытаться получить информацию не всегда легко, но очень весело! Играйте с небольшими перерывами и отправляйтесь в увлекательное приключение с Маленькой Региной в свободное время. Это стоит того!
Знакомьтесь с персонажами и исследуйте мир, решая головоломки и задачи, прячась от врагов, принимая решения о том, как действовать дальше.
Информация о модах
Полная версия
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Скачать Little Regina (18+) v2.22f MOD APK
Скачать Little Regina (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб 2.22f Rus 1.2 Гб 2.22f Rus (Ссылка 2) 1.2 Гб 2.22f Rus [TG] 1.2 Гб
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