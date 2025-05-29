THE SHRiNK (18+) Season 2 v.3.0
В THE SHRiNK у вас будет возможность изменить мир двух сестер и спасти город. THE SHRINK — это визуальная новелла в жанре ужасов, поэтому в ней будут скримеры, кровавые сцены и неожиданные повороты.
Сюжет The Shrink (18+) основан на некоторых старых мифах и легендах о вампирах. Главный герой — охотник на вампиров, которого призвала семья, живущая в маленьком городке. Вы найдете множество загадок, которые нужно решить здесь с поворотом сюжета. Кроме того, вы можете выбирать между 3 разными персонажами с разными сюжетными линиями: следователем, оккультистом или жрицей (что может быть на ваш выбор). Желание: Чтобы успешно пройти игру и дойти до конца, вам понадобятся навыки стратегии и логическое мышление.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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