Описание

В THE SHRiNK у вас будет возможность изменить мир двух сестер и спасти город. THE SHRINK — это визуальная новелла в жанре ужасов, поэтому в ней будут скримеры, кровавые сцены и неожиданные повороты.





Сюжет The Shrink (18+) основан на некоторых старых мифах и легендах о вампирах. Главный герой — охотник на вампиров, которого призвала семья, живущая в маленьком городке. Вы найдете множество загадок, которые нужно решить здесь с поворотом сюжета. Кроме того, вы можете выбирать между 3 разными персонажами с разными сюжетными линиями: следователем, оккультистом или жрицей (что может быть на ваш выбор). Желание: Чтобы успешно пройти игру и дойти до конца, вам понадобятся навыки стратегии и логическое мышление.