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THE SHRiNK (18+)

THE SHRiNK (18+) Season 2 v.3.0

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Версия:
Season 2 v.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:14
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 554
Скриншоты
Описание

В THE SHRiNK у вас будет возможность изменить мир двух сестер и спасти город. THE SHRINK — это визуальная новелла в жанре ужасов, поэтому в ней будут скримеры, кровавые сцены и неожиданные повороты.


Сюжет The Shrink (18+) основан на некоторых старых мифах и легендах о вампирах. Главный герой — охотник на вампиров, которого призвала семья, живущая в маленьком городке. Вы найдете множество загадок, которые нужно решить здесь с поворотом сюжета. Кроме того, вы можете выбирать между 3 разными персонажами с разными сюжетными линиями: следователем, оккультистом или жрицей (что может быть на ваш выбор). Желание: Чтобы успешно пройти игру и дойти до конца, вам понадобятся навыки стратегии и логическое мышление.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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