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«Люди Икс» — известная во всем мире франшиза, и эта игра — фанфик во всей красе. Присоединяйтесь к другим единомышленникам, которые хотят хорошо провести время, проживая жизнь своих любимых персонажей. Если вы ищете что-то необычное в видеоигре, вот оно. Видите ли, некоторые игры сосредоточены на подергивании рефлексов и быстрой реакции, в то время как другие полны часов за часами сюжетных роликов; этот предлагает оба!