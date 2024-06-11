The List (18+) - все меняется, когда Роб находит сообщение в бутылке своей матери. В сообщении он узнает, что его отец жив и живет всего в нескольких кварталах от него. Роб начинает строить с ними отношения и начинает чувствовать себя более любимым и важным, чем когда-либо прежде.





Вы будете играть за Роберта, молодого студента колледжа, который изо всех сил пытается выжить. Его семья бедна и, кажется, не заботится о нем после странного события между его родителями несколько лет назад. Роберт принимает тот факт, что его мать и отец больше не признают его, и отдают всю свою любовь своей сестре Эбби. В игре Роб помогает своему отцу снова обрести счастье после того, как он на несколько месяцев застрял в их старом районе после того, как заблудился в их старом доме. Вы будете сопровождать их в их путешествии домой, когда они узнают, как они вдохновили друг друга на обретение счастья с помощью сообщений Роба из бутылки.