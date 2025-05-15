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White Russian (18+)

White Russian (18+) Ep.1-10

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Версия:
Ep.1-10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:29
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 950
Скриншоты
Описание

White Russian (18+) - Наслаждайтесь чувственным, захватывающим опытом. В то же время наслаждайтесь современной графикой и захватывающим сюжетом, которых нет в большинстве игр современной индустрии.


Вы хотите почувствовать себя погруженным в историю и принять участие в ее развитии. Вы хотите прожить свою жизнь через главного героя и изменить его жизнь, а также заставить его испытать все, что вам нравится. Это возможность воплотить в жизнь свои фантазии; что бы это ни было, белые русские будут играть с этим.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
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Скачать White Russian (18+) vEp.1-10 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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