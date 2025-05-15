Описание

White Russian (18+) - Наслаждайтесь чувственным, захватывающим опытом. В то же время наслаждайтесь современной графикой и захватывающим сюжетом, которых нет в большинстве игр современной индустрии.





Вы хотите почувствовать себя погруженным в историю и принять участие в ее развитии. Вы хотите прожить свою жизнь через главного героя и изменить его жизнь, а также заставить его испытать все, что вам нравится. Это возможность воплотить в жизнь свои фантазии; что бы это ни было, белые русские будут играть с этим.