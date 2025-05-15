Описание

Space Journey X - это взрослая игра, в которой игрок воплощает себя в роли героя, путешествующего по космосу вместе с инопланетной женщиной-исследователем. Их совместное путешествие начинается не самым лучшим образом, так как главный герой случайно уничтожает корабль инопланетной женщины.





В ходе своего путешествия герой сопровождается самоуверенным дроном и таинственным пассажиром. Главная задача героя - разбогатеть и вернуться домой, а также столкнуться с различными трудностями на своем пути. Он сталкивается с инопланетными женщинами, секс-ботами и другими авантюристами.





Эта игра сочетает элементы приключенческой и эротической тематики, предоставляя игроку возможность исследовать космические просторы, взаимодействовать с разнообразными персонажами и принимать решения, влияющие на ход сюжета. "Space Journey X" предлагает уникальный опыт, ориентированный на взрослую аудиторию, которая ценит подобные приключенческие игры с элементами эротики.