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Space Journey X (18+)

Space Journey X (18+) 2.10_012a

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Версия:
2.10_012a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:25
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 693
Скриншоты
Описание

Space Journey X - это взрослая игра, в которой игрок воплощает себя в роли героя, путешествующего по космосу вместе с инопланетной женщиной-исследователем. Их совместное путешествие начинается не самым лучшим образом, так как главный герой случайно уничтожает корабль инопланетной женщины.


В ходе своего путешествия герой сопровождается самоуверенным дроном и таинственным пассажиром. Главная задача героя - разбогатеть и вернуться домой, а также столкнуться с различными трудностями на своем пути. Он сталкивается с инопланетными женщинами, секс-ботами и другими авантюристами.


Эта игра сочетает элементы приключенческой и эротической тематики, предоставляя игроку возможность исследовать космические просторы, взаимодействовать с разнообразными персонажами и принимать решения, влияющие на ход сюжета. "Space Journey X" предлагает уникальный опыт, ориентированный на взрослую аудиторию, которая ценит подобные приключенческие игры с элементами эротики.


Информация о модах

Полная версия

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Старые версии Space Journey X (18+)
Version 1.50.15 Version TG 1.50.15

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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