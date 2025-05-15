Space Journey X (18+) 2.10_012a
Space Journey X - это взрослая игра, в которой игрок воплощает себя в роли героя, путешествующего по космосу вместе с инопланетной женщиной-исследователем. Их совместное путешествие начинается не самым лучшим образом, так как главный герой случайно уничтожает корабль инопланетной женщины.
В ходе своего путешествия герой сопровождается самоуверенным дроном и таинственным пассажиром. Главная задача героя - разбогатеть и вернуться домой, а также столкнуться с различными трудностями на своем пути. Он сталкивается с инопланетными женщинами, секс-ботами и другими авантюристами.
Эта игра сочетает элементы приключенческой и эротической тематики, предоставляя игроку возможность исследовать космические просторы, взаимодействовать с разнообразными персонажами и принимать решения, влияющие на ход сюжета. "Space Journey X" предлагает уникальный опыт, ориентированный на взрослую аудиторию, которая ценит подобные приключенческие игры с элементами эротики.
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.