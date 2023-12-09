Futa Quest (18+) - С некоторых пор дела молодой учительницы Рокси шли совсем плохо. Все из-за ее плохой репутации. Будучи футанари с сильным либидо, она любила снимать сексуальное напряжение с помощью своих юных учениц, но однажды все вышло боком, когда она занялась сексом с дочерью директора. После этого все, что она могла сделать, это собрать свои вещи и уйти оттуда, пока не стало слишком поздно. Но через некоторое время, по счастливой случайности, ей неожиданно позвонили из элитного агентства и предложили конкретную работу.
Ах, если бы вы знали, как она обрадовалась, когда узнала, что будет работать в частном лагере для девочек из очень богатых и влиятельных семей. Ее цель - подготовить девочек к взрослой жизни и сексуальности и сделать так, чтобы три самые богатые девушки забеременели ее ребенком. Что может быть проще этой замечательной задачи? Как оказалось, в лагере есть внутренние правила, которые сильно усложнят ей жизнь и сделают задачу не такой уж простой.
Версия v2.15
🔥 Активные персонажи обновления:
Кейт, Рей, Адаэзэ, Санни, Мэйко, Принцесса, Проститутка, Конни, Пенни
Также немного сцен с: Рэйчел, Лилит, Чаком, Валери
📸 Контент:
– 16 новых эротических сцен, включая:
• 2 полностью анимированные сцены с возможностью выбора скорости
• 2 разных фона в сцене с Конни (особое внимание уделено свету и атмосфере)
– Обновлены эмоции и руки у Адаэзэ, Мэйко и Санни
– У Рокси — новая пара боевых рук
– У Ханны продолжается трансформация — прогресс беременности
– Новая локация: внутренний сад дворца
– Всего добавлено 55 629 слов текста
– Проведена работа над качеством арта: улучшены детали, свет, проработка сцен
– Добавлены новые короткие и длинные звуки для создания глубины в сценах
💾 Сохранения и вспомогательные функции:
– В папке сохранений есть файл с конца версии 2.05, созданный вручную
– Старые сохранения работают корректно
– Добавлены прохождение и комната воспоминаний
❤️ От разработчиков:
Спасибо за заботу о здоровье кодера — ему стало намного лучше, и ваша поддержка сыграла в этом важную роль!
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