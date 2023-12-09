Описание

Futa Quest (18+) - С некоторых пор дела молодой учительницы Рокси шли совсем плохо. Все из-за ее плохой репутации. Будучи футанари с сильным либидо, она любила снимать сексуальное напряжение с помощью своих юных учениц, но однажды все вышло боком, когда она занялась сексом с дочерью директора. После этого все, что она могла сделать, это собрать свои вещи и уйти оттуда, пока не стало слишком поздно. Но через некоторое время, по счастливой случайности, ей неожиданно позвонили из элитного агентства и предложили конкретную работу.





Ах, если бы вы знали, как она обрадовалась, когда узнала, что будет работать в частном лагере для девочек из очень богатых и влиятельных семей. Ее цель - подготовить девочек к взрослой жизни и сексуальности и сделать так, чтобы три самые богатые девушки забеременели ее ребенком. Что может быть проще этой замечательной задачи? Как оказалось, в лагере есть внутренние правила, которые сильно усложнят ей жизнь и сделают задачу не такой уж простой.