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Futa Quest (18+)

Futa Quest (18+) 2.15 Test

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Версия:
2.15 Test
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 867 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48 092
Скриншоты
Описание

Futa Quest (18+) - С некоторых пор дела молодой учительницы Рокси шли совсем плохо. Все из-за ее плохой репутации. Будучи футанари с сильным либидо, она любила снимать сексуальное напряжение с помощью своих юных учениц, но однажды все вышло боком, когда она занялась сексом с дочерью директора. После этого все, что она могла сделать, это собрать свои вещи и уйти оттуда, пока не стало слишком поздно. Но через некоторое время, по счастливой случайности, ей неожиданно позвонили из элитного агентства и предложили конкретную работу.


Ах, если бы вы знали, как она обрадовалась, когда узнала, что будет работать в частном лагере для девочек из очень богатых и влиятельных семей. Ее цель - подготовить девочек к взрослой жизни и сексуальности и сделать так, чтобы три самые богатые девушки забеременели ее ребенком. Что может быть проще этой замечательной задачи? Как оказалось, в лагере есть внутренние правила, которые сильно усложнят ей жизнь и сделают задачу не такой уж простой.


Информация о модах

Версия v2.15

🔥 Активные персонажи обновления:

Кейт, Рей, Адаэзэ, Санни, Мэйко, Принцесса, Проститутка, Конни, Пенни
Также немного сцен с: Рэйчел, Лилит, Чаком, Валери

📸 Контент:

16 новых эротических сцен, включая:
2 полностью анимированные сцены с возможностью выбора скорости
2 разных фона в сцене с Конни (особое внимание уделено свету и атмосфере)

– Обновлены эмоции и руки у Адаэзэ, Мэйко и Санни
– У Рокси — новая пара боевых рук
– У Ханны продолжается трансформацияпрогресс беременности

– Новая локация: внутренний сад дворца

– Всего добавлено 55 629 слов текста

– Проведена работа над качеством арта: улучшены детали, свет, проработка сцен

– Добавлены новые короткие и длинные звуки для создания глубины в сценах

💾 Сохранения и вспомогательные функции:

– В папке сохранений есть файл с конца версии 2.05, созданный вручную
Старые сохранения работают корректно
– Добавлены прохождение и комната воспоминаний

❤️ От разработчиков:

Спасибо за заботу о здоровье кодера — ему стало намного лучше, и ваша поддержка сыграла в этом важную роль!

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Скачать Futa Quest (18+) v2.15 Test MOD APK

Скачать Futa Quest (18+) 867 Мб Ссылка 2 867 Мб
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Futa Quest (18+)


Комментарии (1)
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futa Quest
futa Quest 9 декабря 2023 13:53
не могу скачать, пишет что пакет не действительный или поврежден. исправьте пожалуйста
+5
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