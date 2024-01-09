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WORLD TAMER (18+)

WORLD TAMER (18+) 0.8.0

7
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.8.0
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
8 525

В World Tamer игроки оказываются в роли главного героя, возвращающегося в родной город после долгих лет учёбы в колледже. Это место, оставленное много лет назад после трагического инцидента, который навсегда изменил вашу жизнь. По возвращении воспоминания о дне, когда вы потеряли родителей, начинают мучить ваш разум, ведя к неотложной необходимости раскрыть давно скрытую правду.


Игра затягивает вас в поиск ответов, которые быстро приводят к неожиданным и сложным ситуациям, проверяющим вашу решимость. "World Tamer" представляет собой смесь приключений, тайн и личной драмы, где каждое ваше решение может повлиять на ход событий. Эта игра — отличный выбор для тех, кто любит глубокие сюжетные линии, где прошлое и настоящее переплетаются в одно целое, предлагая невероятно захватывающее и эмоциональное приключение.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать WORLD TAMER (18+) 0.8.0 взлом

Скачать WORLD TAMER (18+)
1.3 Гб
Ссылка 2
1.3 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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