Описание

Fresh Story — это откровенная визуальная новелла о переезде, переменах и личных открытиях. Главная героиня — Кейт — начинает жизнь в новом городе, надеясь на свежий старт с парнем. Но обстоятельства не позволяют им быть вместе, и ей приходится искать себя заново — в одиночестве, в желаниях, в ситуациях, которые раньше казались ей невозможными.





Fresh Story фокусируется не только на сексуальности, но и на психологических аспектах выбора. Игрок управляет решениями Кейт: с кем сблизиться, что позволить себе, как реагировать на новые вызовы. Это история не просто о страсти, а о трансформации, внутреннем разрешении быть собой — без фильтров и масок. Визуальный стиль и атмосфера подают происходящее с чувственностью и вниманием к деталям, делая каждый выбор значимым. Здесь нет однозначного "правильно" — есть только путь, по которому ты поведёшь её.