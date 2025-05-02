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Fresh Story (18+)

Fresh Story (18+) 1.0.8

Новый город, новые границы и та сторона себя, о которой она раньше не смела думать
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Версия:
1.0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 348 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
40
Скриншоты
Описание

Fresh Story — это откровенная визуальная новелла о переезде, переменах и личных открытиях. Главная героиня — Кейт — начинает жизнь в новом городе, надеясь на свежий старт с парнем. Но обстоятельства не позволяют им быть вместе, и ей приходится искать себя заново — в одиночестве, в желаниях, в ситуациях, которые раньше казались ей невозможными.


Fresh Story фокусируется не только на сексуальности, но и на психологических аспектах выбора. Игрок управляет решениями Кейт: с кем сблизиться, что позволить себе, как реагировать на новые вызовы. Это история не просто о страсти, а о трансформации, внутреннем разрешении быть собой — без фильтров и масок. Визуальный стиль и атмосфера подают происходящее с чувственностью и вниманием к деталям, делая каждый выбор значимым. Здесь нет однозначного "правильно" — есть только путь, по которому ты поведёшь её.


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Скачать Fresh Story (18+) 348 Мб Ссылка 2 348 Мб
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