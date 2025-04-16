Girls Night Out (18+) 0.2
Алкоголь, загадки и утро после — когда весёлый вечер превращается в неожиданное приключение
Girls Night Out начинается с классического сюжета "мы явно перебрали", но быстро уходит в сторону интриги и лёгкого безумия. Двое друзей очнулись в странном месте после бурной ночи с девушками, которые явно умеют превращать вечеринки в нечто большее, чем просто танцы и коктейли. В памяти — провалы, вокруг — намёки на то, что происходило, а впереди — путь домой… или куда-то ещё.
Игра балансирует между эротикой, юмором и лёгкой детективной составляющей. По мере прохождения вы восстанавливаете хронологию событий, принимаете решения и открываете неожиданные грани персонажей. Girls Night Out — это история не столько о девушках, сколько о последствиях, неожиданностях и том, как одна ночь может перевернуть всё с ног на голову… особенно если вы сами уже не помните, с чего она началась.
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