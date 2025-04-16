Описание

Girls Night Out начинается с классического сюжета "мы явно перебрали", но быстро уходит в сторону интриги и лёгкого безумия. Двое друзей очнулись в странном месте после бурной ночи с девушками, которые явно умеют превращать вечеринки в нечто большее, чем просто танцы и коктейли. В памяти — провалы, вокруг — намёки на то, что происходило, а впереди — путь домой… или куда-то ещё.





Игра балансирует между эротикой, юмором и лёгкой детективной составляющей. По мере прохождения вы восстанавливаете хронологию событий, принимаете решения и открываете неожиданные грани персонажей. Girls Night Out — это история не столько о девушках, сколько о последствиях, неожиданностях и том, как одна ночь может перевернуть всё с ног на голову… особенно если вы сами уже не помните, с чего она началась.