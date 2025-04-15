Описание

The Prank 2 — это эпизодическая визуальная новелла с элементами допроса и интриги, в которой юмор, напряжение и откровенные моменты переплетаются в одной комнате — Яме, школьной "зоне ожидания наказания". Трое парней, каждый со своей историей, каждый с секретами. Один из них — зачинщик грязной шутки, но никто не признаётся. Тич, строгий и подозрительно наблюдательный учитель, решает докопаться до правды… и делает это по-своему.





Игра построена вокруг диалогов, решений и скрытых мотивов, постепенно раскрывая характеры персонажей и подтекст происходящего. The Prank 2 не избегает откровенных гей-тем и фетиш-эстетики, но подаёт это с юмором, характером и неочевидной эмоциональной глубиной. Вопрос не только в том, кто пошутил — а в том, какие желания и страхи стоят за этой шуткой. И, возможно, в Яме раскроется больше, чем просто школьная проделка.