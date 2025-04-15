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The Prank 2 (18+)

The Prank 2 (18+) 0.1

Одна шутка, трое подозреваемых и учитель, который не собирается играть по правилам
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 255 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

The Prank 2 — это эпизодическая визуальная новелла с элементами допроса и интриги, в которой юмор, напряжение и откровенные моменты переплетаются в одной комнате — Яме, школьной "зоне ожидания наказания". Трое парней, каждый со своей историей, каждый с секретами. Один из них — зачинщик грязной шутки, но никто не признаётся. Тич, строгий и подозрительно наблюдательный учитель, решает докопаться до правды… и делает это по-своему.

Игра построена вокруг диалогов, решений и скрытых мотивов, постепенно раскрывая характеры персонажей и подтекст происходящего. The Prank 2 не избегает откровенных гей-тем и фетиш-эстетики, но подаёт это с юмором, характером и неочевидной эмоциональной глубиной. Вопрос не только в том, кто пошутил — а в том, какие желания и страхи стоят за этой шуткой. И, возможно, в Яме раскроется больше, чем просто школьная проделка.


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Скачать The Prank 2 (18+) 255 Мб Ссылка 2 255 Мб
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