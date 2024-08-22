android-1.ru / Игры / Эротические игры / Hero (18+)
Hero (18+)

Hero (18+) 0.2 The Queen

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.2 The Queen
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 87 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 248
Скриншоты
Описание

Hero – это игра, которая сочетает элементы приключения и фэнтезийного нарратива, где вы становитесь героем в необычном мире. Ваш персонаж – молодой человек, исследующий мир, полный тайн и магии, где каждое действие и выбор имеют значение.


Игровой процесс включает различные квесты и задания, которые постепенно раскрывают перед вами скрытую историю мира и вашу роль в ней. Взаимодействие с другими персонажами и выполнение заданий помогает развивать вашего героя, улучшая его навыки и способности, что критически важно для прогресса в игре.


Цель игры – не просто дойти до конца, но и раскрыть все тайны мира, узнать о прошлом своего героя и определить его будущее. Игра подчеркивает важность выбора и последствий, делая каждое решение важным шагом на пути к пониманию своей уникальной роли в этом фантастическом мире.


Информация о модах

Версия v0.2 – The Queen

📖 Продолжение основной истории,
но теперь с неожиданными поворотами и моментами дерзкого трёпа от ГГ.
Готовьтесь к ярким диалогам и острым фразам, которые добавляют пикантности происходящему.

Показать полностью

Скачать Hero (18+) v0.2 The Queen MOD APK

Скачать Hero (18+) 87 Мб Ссылка 2 87 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Absurd Temptation (18+)
Absurd Temptation (18+)
Version: Demo
My Boyfriend is a Martian (18+)
My Boyfriend is a Martian (18+)
Version: 2024-05-02
Tifa’s Dark Heaven (18+)
Tifa’s Dark Heaven (18+)
Version: 0.11
Femdom Game World: Stepmother (18+)
Femdom Game World: Stepmother (18+)
Version: Final
Uncle Vulvius’ House of Pleasure (18+)
Uncle Vulvius’ House of Pleasure (18+)
Version: 0.16.1
Slutmaster (18+)
Slutmaster (18+)
Version: 0.10.6
California Swingers Club (18+)
California Swingers Club (18+)
Version: Final
CUCKOLD’S GYM (18+)
CUCKOLD’S GYM (18+)
Version: 1.0

Отзывы о Hero (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив