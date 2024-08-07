Tifa's Dark Heaven разворачивается вокруг Клауда и Тифы, пары, пытающейся сохранить бар Тифы на плаву. Несмотря на все усилия, бар страдает от нехватки клиентов и финансовых трудностей. Ситуация начинает меняться, когда в бар приходит новый клиент, чьё постоянное присутствие начинает приносить заведению новую жизнь.





Однако появление клиента также вносит напряжение в отношения Клауда и Тифы. Клауд становится все более обеспокоенным, наблюдая, как Тифа радуется новой популярности бара, в то время как его собственные чувства ревности и беспокойства по поводу намерений клиента углубляются. Он замечает, как внимание клиента начинает влиять на Тифу, что пробуждает в ней новые желания и эмоции.





История погружает игрока в сложные отношения между персонажами, исследуя темы доверия, измены и личных границ. Как Клауд и Тифа будут решать свои конфликты и что это означает для их будущего, зависит от решений, которые принимает игрок. История предлагает глубокий взгляд на взаимодействие любви, работы и личной безопасности в их отношениях.