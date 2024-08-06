Описание

Independent Horizons — это визуальная новелла, в которой игроки берут на себя роль 20-летнего Тома, молодого человека, который вырос в семье, усыновившей его, когда ему было всего 3 месяца. Семья среднего класса, мистер и миссис Круз, приняли Тома, а вскоре после этого у них появилась собственная дочь, Полина. Для Тома это стало началом полного и счастливого семейного окружения.





Несмотря на то, что Том и Полина не связаны кровными узами, они становятся близкими друзьями, и Том обретает семейное счастье, о котором всегда мечтал. Геймплей сосредоточен на взаимодействии Тома с его семьей и, в особенности, с Полиной, которая становится не только его подругой детства, но и близким другом на протяжении всей его жизни.





Игра исследует динамику отношений в семье и дружбе, раскрывая сложные и трогательные моменты, которые позволяют игрокам глубже погрузиться в сюжет. Independent Horizons предлагает эмоциональный и насыщенный опыт для всех, кто любит визуальные новеллы, исследующие семейные и дружеские отношения, предоставляя возможность наблюдать за развитием Тома и его окружения на протяжении всего сюжета.