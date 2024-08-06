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Independent Horizons (18+)

Independent Horizons (18+) 0.5.2

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Версия:
0.5.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 340 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 662
Скриншоты
Описание

Independent Horizons — это визуальная новелла, в которой игроки берут на себя роль 20-летнего Тома, молодого человека, который вырос в семье, усыновившей его, когда ему было всего 3 месяца. Семья среднего класса, мистер и миссис Круз, приняли Тома, а вскоре после этого у них появилась собственная дочь, Полина. Для Тома это стало началом полного и счастливого семейного окружения.


Несмотря на то, что Том и Полина не связаны кровными узами, они становятся близкими друзьями, и Том обретает семейное счастье, о котором всегда мечтал. Геймплей сосредоточен на взаимодействии Тома с его семьей и, в особенности, с Полиной, которая становится не только его подругой детства, но и близким другом на протяжении всей его жизни.


Игра исследует динамику отношений в семье и дружбе, раскрывая сложные и трогательные моменты, которые позволяют игрокам глубже погрузиться в сюжет. Independent Horizons предлагает эмоциональный и насыщенный опыт для всех, кто любит визуальные новеллы, исследующие семейные и дружеские отношения, предоставляя возможность наблюдать за развитием Тома и его окружения на протяжении всего сюжета.


Информация о модах

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Скачать Independent Horizons (18+) v0.5.2 MOD APK

Скачать Independent Horizons (18+) 340 Мб Ссылка 2 340 Мб
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Старые версии Independent Horizons (18+)
Version 0.2.0 Version 0.3.1 Version TG 0.3.1 Version TG 0.2.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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