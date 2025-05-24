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Queens of the Sea (18+)

Queens of the Sea (18+) 0.1

Визуальный роман о пиратах, страсти и двойных выборах на Карибах
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:53
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 398 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Queens of the Sea — это визуальный роман для взрослых с элементами симулятора свиданий, в котором ты переключаешься между двумя главными героями: лейтенантом Джоном Сильвером и дворянкой Сарой Боннет. После захвата пиратской командой, состоящей исключительно из женщин, они оба попадают в водоворот интриг, плена и пылкой страсти. Каждые пять минут — это новая дилемма, личный выбор и шанс сблизиться с кем-то из очаровательных пираток.


Сюжет вдохновлён реальными историческими событиями и легендами о Карибах, а стиль и атмосфера навеяны классическими пиратскими историями и фильмами. Ты будешь вести Джона и Сару по разным ветвям сюжета, принимая решения, от которых зависит не только их судьба, но и ход целой морской войны. Queens of the Sea — это приключение, в котором романтика, предательство, огонь сражений и тело к телу сплетаются в жаркую историю, полную опасностей и удовольствий.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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