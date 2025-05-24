Queens of the Sea (18+) 0.1
Визуальный роман о пиратах, страсти и двойных выборах на Карибах
Queens of the Sea — это визуальный роман для взрослых с элементами симулятора свиданий, в котором ты переключаешься между двумя главными героями: лейтенантом Джоном Сильвером и дворянкой Сарой Боннет. После захвата пиратской командой, состоящей исключительно из женщин, они оба попадают в водоворот интриг, плена и пылкой страсти. Каждые пять минут — это новая дилемма, личный выбор и шанс сблизиться с кем-то из очаровательных пираток.
Сюжет вдохновлён реальными историческими событиями и легендами о Карибах, а стиль и атмосфера навеяны классическими пиратскими историями и фильмами. Ты будешь вести Джона и Сару по разным ветвям сюжета, принимая решения, от которых зависит не только их судьба, но и ход целой морской войны. Queens of the Sea — это приключение, в котором романтика, предательство, огонь сражений и тело к телу сплетаются в жаркую историю, полную опасностей и удовольствий.
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