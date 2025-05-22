Flirting with girls in fantasy world (Мод, Unlocked) 1.51
Фэнтези-роман с подземельями, проклятиями и шестью путями любви
Flirting with girls in fantasy — это откровенный визуальный роман с элементами приключения и симулятора свиданий, в котором ты играешь за выжившего героя, поклявшегося спасти сестру и отомстить Повелителю Демонов. Каждые пять минут — это битва с монстрами, выбор в диалоге, шаг ближе к тайне древнего зла или личной связи. Ты путешествуешь с друзьями детства и харизматичной главой гильдии, вместе сталкиваясь с опасностями и возможностями.
Исследуй подземелья, сближайся с шестью уникальными героинями, принимай решения, формирующие сюжет и отношения, и открывай альтернативные романтические ветки. Все сцены нарисованы вручную в стильном монохроме, придающем особую атмосферу фэнтезийному миру. Flirting with girls in fantasy предлагает баланс между напряжённым сюжетом и душевной интригой, в которой страсть и честь идут рука об руку. Готов ли ты выбрать, кому доверить сердце?
- Портировано на Android
- Платные функции разблокированы
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Установка
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Внимание▶
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