Описание

Hentai Health Checkup — это откровенная аниме-игра с медицинским уклоном и юмористическим сценарием, в которой ты играешь за нового врача, попавшего в не совсем обычную клинику. Каждые пять минут — это новый пациент, уникальный случай и необычная "проблема", требующая твоего внимания и… деликатного подхода. Визуальный стиль выполнен в духе хентай-аниме, а подача — лёгкая, с изрядной долей фансервиса.





Тебе предстоит проводить осмотры, распознавать «симптомы», взаимодействовать с эксцентричными героинями и, по ходу дела, попадать в откровенные и комичные ситуации. Система выбора открывает разные сцены и реакции пациенток, а оформление и сюжетная лёгкость делают игру скорее игривым приключением, чем серьёзным симулятором. Hentai Health Checkup — это нестандартный взрослый опыт, в котором ты не просто врач… ты аниме-доктор с очень необычной практикой.