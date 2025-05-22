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Hentai Health Checkup (Мод, Unlocked)

Hentai Health Checkup (Мод, Unlocked) 1.0.2

Аниме-клиника, пикантные пациенты и интерактивные осмотры в необычной форме
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:12
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 327 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Hentai Health Checkup — это откровенная аниме-игра с медицинским уклоном и юмористическим сценарием, в которой ты играешь за нового врача, попавшего в не совсем обычную клинику. Каждые пять минут — это новый пациент, уникальный случай и необычная "проблема", требующая твоего внимания и… деликатного подхода. Визуальный стиль выполнен в духе хентай-аниме, а подача — лёгкая, с изрядной долей фансервиса.


Тебе предстоит проводить осмотры, распознавать «симптомы», взаимодействовать с эксцентричными героинями и, по ходу дела, попадать в откровенные и комичные ситуации. Система выбора открывает разные сцены и реакции пациенток, а оформление и сюжетная лёгкость делают игру скорее игривым приключением, чем серьёзным симулятором. Hentai Health Checkup — это нестандартный взрослый опыт, в котором ты не просто врач… ты аниме-доктор с очень необычной практикой.


Информация о модах

Платные функции Разблокированы

Без цензуры

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Hentai Health Checkup (Мод, Unlocked) v1.0.2 MOD APK

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Скачать Hentai Health Checkup (Мод, Unlocked) 327 Мб Ссылка 2 327 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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