Hentai Health Checkup (Мод, Unlocked) 1.0.2
Аниме-клиника, пикантные пациенты и интерактивные осмотры в необычной форме
Hentai Health Checkup — это откровенная аниме-игра с медицинским уклоном и юмористическим сценарием, в которой ты играешь за нового врача, попавшего в не совсем обычную клинику. Каждые пять минут — это новый пациент, уникальный случай и необычная "проблема", требующая твоего внимания и… деликатного подхода. Визуальный стиль выполнен в духе хентай-аниме, а подача — лёгкая, с изрядной долей фансервиса.
Тебе предстоит проводить осмотры, распознавать «симптомы», взаимодействовать с эксцентричными героинями и, по ходу дела, попадать в откровенные и комичные ситуации. Система выбора открывает разные сцены и реакции пациенток, а оформление и сюжетная лёгкость делают игру скорее игривым приключением, чем серьёзным симулятором. Hentai Health Checkup — это нестандартный взрослый опыт, в котором ты не просто врач… ты аниме-доктор с очень необычной практикой.
Платные функции Разблокированы
Без цензуры
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Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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