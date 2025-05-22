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Epistrefo (18+)

Epistrefo (18+) 0.3

Эмоциональное возвращение домой: друзья, перемены и поиск нового себя
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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:19
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 851 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
261
Скриншоты
Описание

Epistrefo — это интерактивный визуальный роман о взрослении, памяти и личных выборах, где ты управляешь молодым человеком, возвращающимся в город своего детства. Город изменился: улицы уже не такие, какими ты их помнил, а знакомые лица скрывают новые истории. Каждые пять минут — это диалог, внутренний выбор, воспоминание или встреча с прошлым, от которых зависит, каким станет твоё настоящее.


Ты решаешь: восстановить старые отношения, начать всё с нуля или пойти по пути мечты, которую ты давно похоронил. Встречай друзей, с которыми многое связывало, заводи новые знакомства, открывай город заново. Epistrefo — это история не о победах, а о тихих моментах, сложных решениях и душевных развилках. Здесь нет правильного ответа — есть только путь, который ты выберешь сам. Готов ли ты вернуться — и остаться?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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