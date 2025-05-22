Описание

Epistrefo — это интерактивный визуальный роман о взрослении, памяти и личных выборах, где ты управляешь молодым человеком, возвращающимся в город своего детства. Город изменился: улицы уже не такие, какими ты их помнил, а знакомые лица скрывают новые истории. Каждые пять минут — это диалог, внутренний выбор, воспоминание или встреча с прошлым, от которых зависит, каким станет твоё настоящее.





Ты решаешь: восстановить старые отношения, начать всё с нуля или пойти по пути мечты, которую ты давно похоронил. Встречай друзей, с которыми многое связывало, заводи новые знакомства, открывай город заново. Epistrefo — это история не о победах, а о тихих моментах, сложных решениях и душевных развилках. Здесь нет правильного ответа — есть только путь, который ты выберешь сам. Готов ли ты вернуться — и остаться?