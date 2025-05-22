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A Moms Life (Мод, Unlocked)

A Moms Life (Мод, Unlocked) 2.3

Визуальный роман о выборе, зрелости и внутреннем пробуждении женщины
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Версия:
2.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:24
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 41 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

A Mom's Life — это откровенная визуальная новелла для взрослой аудитории, в центре которой — история женщины, переживающей переломный момент в своей жизни. Каждый день — это баланс между семьёй, обязанностями, личными желаниями и неудовлетворёнными эмоциями. Главная героиня — не вымышленный идеал, а настоящая женщина, со сложными чувствами, воспоминаниями и решением: продолжать жить по привычке или рискнуть ради чего-то большего.


Ты управляешь её выборами: позволить себе чувства, исследовать новые стороны своей натуры или восстановить утраченную связь с собой и окружающими. Сюжет строится на диалогах, интимных сценах и моментах, где одно решение может повлиять на всё. A Mom's Life — это не просто игра про соблазн. Это взрослая история о том, как меняются желания, когда жизнь уже вроде как сложилась — и почему это не повод останавливаться.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать A Moms Life (Мод, Unlocked) v2.3 MOD APK

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Скачать A Moms Life (Мод, Unlocked) 41 Мб Ссылка 2 41 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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