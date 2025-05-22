Описание

A Mom's Life — это откровенная визуальная новелла для взрослой аудитории, в центре которой — история женщины, переживающей переломный момент в своей жизни. Каждый день — это баланс между семьёй, обязанностями, личными желаниями и неудовлетворёнными эмоциями. Главная героиня — не вымышленный идеал, а настоящая женщина, со сложными чувствами, воспоминаниями и решением: продолжать жить по привычке или рискнуть ради чего-то большего.





Ты управляешь её выборами: позволить себе чувства, исследовать новые стороны своей натуры или восстановить утраченную связь с собой и окружающими. Сюжет строится на диалогах, интимных сценах и моментах, где одно решение может повлиять на всё. A Mom's Life — это не просто игра про соблазн. Это взрослая история о том, как меняются желания, когда жизнь уже вроде как сложилась — и почему это не повод останавливаться.