Описание

Past Mistakes — это эмоциональная визуальная новелла в 4K и 60FPS, в которой ты проживёшь историю Сайруса — парня, получившего редкую возможность исправить прошлое. Каждые пять минут — это новое воспоминание, болезненный выбор и шанс изменить то, что когда-то казалось потерянным навсегда. Он обычный человек, чья жизнь пошла под откос, но теперь у него есть возможность начать сначала.





Вас ждут яркие персонажи, глубокие диалоги и история, полная поворотов и внутренних конфликтов. Каждый твой выбор влияет на ход событий и путь Сайруса — к исцелению или к новым ошибкам. Наслаждайся потрясающей графикой и плавной анимацией, которая делает каждую сцену живой. Past Mistakes — это не просто интерактивный роман, а путешествие по памяти, вине и надежде. Что бы ты сделал, если бы смог всё переиграть?