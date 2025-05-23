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Past Mistakes (18+)

Past Mistakes (18+) Episode 1 v0.1

Визуальная новелла о втором шансе, сожалениях и пути к искуплению
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Версия:
Episode 1 v0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:06
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 834 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Past Mistakes — это эмоциональная визуальная новелла в 4K и 60FPS, в которой ты проживёшь историю Сайруса — парня, получившего редкую возможность исправить прошлое. Каждые пять минут — это новое воспоминание, болезненный выбор и шанс изменить то, что когда-то казалось потерянным навсегда. Он обычный человек, чья жизнь пошла под откос, но теперь у него есть возможность начать сначала.


Вас ждут яркие персонажи, глубокие диалоги и история, полная поворотов и внутренних конфликтов. Каждый твой выбор влияет на ход событий и путь Сайруса — к исцелению или к новым ошибкам. Наслаждайся потрясающей графикой и плавной анимацией, которая делает каждую сцену живой. Past Mistakes — это не просто интерактивный роман, а путешествие по памяти, вине и надежде. Что бы ты сделал, если бы смог всё переиграть?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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