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Stepping Over Oneself (18+)

Stepping Over Oneself (18+) 0.01

Визуальный роман о близости, памяти и нелёгких решениях перед свадьбой
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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:14
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24
Скриншоты
Описание

Stepping Over Oneself — это современный визуальный роман, рассказанный через мессенджеры, заметки, фотографии и внутренние монологи. Ты играешь за Мэтью — программиста, готовящегося к свадьбе с Эшли. Но чем ближе день Х, тем отчётливее звучат голоса из прошлого: бывшие, друзья, недосказанные вещи. Каждые пять минут — это диалог, который может стать теплом или трещиной. Ты решаешь, что значит любовь, когда знаешь человека слишком хорошо.


Выбирай между логикой, страстью и страхом потерять себя, балансируя между прошлым и будущим. Игра предлагает несколько эмоциональных маршрутов — от тихой преданности до навязчивой одержимости. Stepping Over Oneself берёт в плен реализмом, тонкой драмой, искренними моментами и тем, как сложно бывает просто быть рядом. Вопрос не в том, любишь ли ты — а в том, кем ты становишься рядом с тем, кого любишь.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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