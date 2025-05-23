Описание

Stepping Over Oneself — это современный визуальный роман, рассказанный через мессенджеры, заметки, фотографии и внутренние монологи. Ты играешь за Мэтью — программиста, готовящегося к свадьбе с Эшли. Но чем ближе день Х, тем отчётливее звучат голоса из прошлого: бывшие, друзья, недосказанные вещи. Каждые пять минут — это диалог, который может стать теплом или трещиной. Ты решаешь, что значит любовь, когда знаешь человека слишком хорошо.





Выбирай между логикой, страстью и страхом потерять себя, балансируя между прошлым и будущим. Игра предлагает несколько эмоциональных маршрутов — от тихой преданности до навязчивой одержимости. Stepping Over Oneself берёт в плен реализмом, тонкой драмой, искренними моментами и тем, как сложно бывает просто быть рядом. Вопрос не в том, любишь ли ты — а в том, кем ты становишься рядом с тем, кого любишь.