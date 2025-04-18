Horny Waifu: Kaiju Strike 0.0.5
Собери отряд вайфу, спаси мир от кайдзю и побеждай в тактических боях
Horny Waifu: Kaiju Strike — это фэнтезийная RPG с элементами коллекционирования и юмористическим уклоном. Каждые пять минут ты сражаешься с монстрами, усиливаешь свой отряд и открываешь всё более ярких и боевых вайфу. Мир на грани катастрофы: древние кайдзю восстали, и только твой гарем может им помешать. Тактика, сбор, прокачка и немного фансервиса — всё здесь работает на удовольствие от геймплея.
В игре — сюжетная кампания с озвучкой, PvE-испытания, PvP-арены, гильдии, рейтинги и масса героинь с разными способностями, расами и характерами. Улучшай вайфу, открывай новые сцены, настраивай отряд под стиль боя. Игра офлайн-дружелюбна, без агрессивного доната, с приятной 3D-графикой и десятками часов контента. Герой, у тебя есть план — или ты просто хочешь собрать всех?
1. Меню
2. Режим бога
3. Высокий урон
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