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Horny Waifu: Kaiju Strike (Мод меню)

Horny Waifu: Kaiju Strike 0.0.5

Мод меню

Собери отряд вайфу, спаси мир от кайдзю и побеждай в тактических боях
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Версия:
0.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 477 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
112
Скриншоты
Описание

Horny Waifu: Kaiju Strike — это фэнтезийная RPG с элементами коллекционирования и юмористическим уклоном. Каждые пять минут ты сражаешься с монстрами, усиливаешь свой отряд и открываешь всё более ярких и боевых вайфу. Мир на грани катастрофы: древние кайдзю восстали, и только твой гарем может им помешать. Тактика, сбор, прокачка и немного фансервиса — всё здесь работает на удовольствие от геймплея.


В игре — сюжетная кампания с озвучкой, PvE-испытания, PvP-арены, гильдии, рейтинги и масса героинь с разными способностями, расами и характерами. Улучшай вайфу, открывай новые сцены, настраивай отряд под стиль боя. Игра офлайн-дружелюбна, без агрессивного доната, с приятной 3D-графикой и десятками часов контента. Герой, у тебя есть план — или ты просто хочешь собрать всех?


Информация о модах

1. Меню

2. Режим бога

3. Высокий урон

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Horny Waifu: Kaiju Strike (Мод меню) v0.0.5 MOD APK

Скачать Horny Waifu: Kaiju Strike (Мод меню) 477 Мб Ссылка 2 477 Мб
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