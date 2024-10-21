Kinky Cats— это игра, где ваши фантазии о супергеройском гареме становятся реальностью. Вы берете на себя роль владельца клуба и ваша цель — управлять заведением и стримерами, превращая его в процветающий и пикантный бизнес. Улучшайте и настраивайте клуб, чтобы создать идеальное непристойное заведение, привлекая самых очаровательных и симпатичных талантов, которые только можно себе представить.
В вашем клубе работают стримеры, которые готовы выполнить любые желания клиентов. Нанимайте и улучшайте таланты до косплей-див, которые с удовольствием будут развлекать гостей. Нажимайте на стримеров, чтобы собирать деньги, улучшайте их выступления и ролики, чтобы заработать еще больше. Постепенно вы сможете автоматизировать процесс, освобождая время для найма новых звезд и добавления новых услуг, включая специальные предложения для клиентов в уютных задних комнатах. Kinky Cats — это ваш билет в мир соблазнительных фантазий, где все управляется вашими желаниями и умелым управлением клубом.
Неограниченная валюта
Вы можете купить энергию / разблокировать предметы на борту / повысить уровень персонажей или выполнить задания.
Вы не можете купить сундук в магазине.
Скачать Kinky Cats (18+) v2.8.7 MOD APK
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