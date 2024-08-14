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Attack on Sluts (18+)

Attack on Sluts (18+) 0.31

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.31
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 440 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
178

Attack on Sluts представляет собой симулятор свиданий для взрослой аудитории, который сочетает в себе элементы популярной культуры и смелый подход к игровому процессу. В этой игре игроки погружаются в мир, где персонажи, вдохновленные известным аниме, используют иллюзии для создания уникальных и интригующих взаимодействий.


Игра начинается с того, что игроку предстоит выбрать персонажа, с которым он будет взаимодействовать. Каждый персонаж имеет свой уникальный набор характеристик, предпочтений и историй, которые влияют на динамику свиданий и развитие отношений. Особенностью игры является использование иллюзий, которые позволяют персонажам создавать различные сценарии и обстановки, делая каждое свидание неповторимым.


В процессе игры пользователи могут углубляться в отношения с персонажами, узнавать их секреты и мотивы. Игровой процесс включает в себя решение различных задач и мини-игр, которые помогают продвигаться по сюжету и открывать новые аспекты персонажей. Игрокам предстоит также принимать решения, которые напрямую влияют на исход свиданий и конечные результаты отношений.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Attack on Sluts (18+) 0.31 взлом

Скачать Attack on Sluts (18+) 440 Мб Ссылка 2 440 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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