Attack on Sluts представляет собой симулятор свиданий для взрослой аудитории, который сочетает в себе элементы популярной культуры и смелый подход к игровому процессу. В этой игре игроки погружаются в мир, где персонажи, вдохновленные известным аниме, используют иллюзии для создания уникальных и интригующих взаимодействий.





Игра начинается с того, что игроку предстоит выбрать персонажа, с которым он будет взаимодействовать. Каждый персонаж имеет свой уникальный набор характеристик, предпочтений и историй, которые влияют на динамику свиданий и развитие отношений. Особенностью игры является использование иллюзий, которые позволяют персонажам создавать различные сценарии и обстановки, делая каждое свидание неповторимым.





В процессе игры пользователи могут углубляться в отношения с персонажами, узнавать их секреты и мотивы. Игровой процесс включает в себя решение различных задач и мини-игр, которые помогают продвигаться по сюжету и открывать новые аспекты персонажей. Игрокам предстоит также принимать решения, которые напрямую влияют на исход свиданий и конечные результаты отношений.