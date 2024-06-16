Shelly’s Future Past — это научно-фантастическое эротическое лесбийское приключение с элементами путешествия во времени. Главная героиня, 23-летняя Шелли, живет в 3077 году в Кибер-Сити со своей лучшей подругой Трисс. Шелли пережила много эмоциональных взлетов и падений, и её уникальная история будет раскрыта в этом визуальном романе.





История начинается, когда таинственная леди из будущего, хорошо знающая Шелли, путешествует во времени, чтобы найти её и попросить о помощи. Будущее находится под угрозой из-за пяти могущественных людей, захвативших контроль над Землей. Шелли предстоит вернуться в прошлое и исправить временную шкалу, чтобы предотвратить конец света.





Шелли отправляется в пять различных временных линий, чтобы найти пять гетеросексуальных женщин и помешать им забеременеть. Никто не знает, кто отец их детей, но если Шелли предотвратит их беременность, это не позволит пяти влиятельным мужчинам из будущего родиться, что в конечном итоге спасет мир. Это приключение наполнено интригами, эмоциональными моментами и непростыми решениями, которые Шелли предстоит принять, чтобы изменить ход истории и спасти будущее.