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Shelly’s Future Past (18+)

Shelly’s Future Past (18+) Episode 1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Episode 1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 146 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26

Shelly’s Future Past — это научно-фантастическое эротическое лесбийское приключение с элементами путешествия во времени. Главная героиня, 23-летняя Шелли, живет в 3077 году в Кибер-Сити со своей лучшей подругой Трисс. Шелли пережила много эмоциональных взлетов и падений, и её уникальная история будет раскрыта в этом визуальном романе.


История начинается, когда таинственная леди из будущего, хорошо знающая Шелли, путешествует во времени, чтобы найти её и попросить о помощи. Будущее находится под угрозой из-за пяти могущественных людей, захвативших контроль над Землей. Шелли предстоит вернуться в прошлое и исправить временную шкалу, чтобы предотвратить конец света.


Шелли отправляется в пять различных временных линий, чтобы найти пять гетеросексуальных женщин и помешать им забеременеть. Никто не знает, кто отец их детей, но если Шелли предотвратит их беременность, это не позволит пяти влиятельным мужчинам из будущего родиться, что в конечном итоге спасет мир. Это приключение наполнено интригами, эмоциональными моментами и непростыми решениями, которые Шелли предстоит принять, чтобы изменить ход истории и спасти будущее.


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Скачать Shelly’s Future Past (18+) 146 Мб Ссылка 2 146 Мб

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