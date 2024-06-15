Thot on Trial — это игра, которая исследует тему изменяющихся желаний и внутренних конфликтов, связанных с этим. Что происходит, когда ваши желания начинают меняться? Стыдитесь ли вы этих изменений и пытаетесь оправдаться, говоря себе «Это всего лишь этап»? Или же вы решаете принять их и научиться жить с ними?





В Thot on Trial вам предстоит поставить себя на место наших молодых персонажей и пройти через их эмоциональные и моральные испытания. Вы будете принимать решения, которые будут отражать ваше отношение к изменяющимся желаниям и помогать вам понять, как справиться с этими чувствами.





Эта игра предлагает глубокий и интроспективный опыт, позволяя вам исследовать свои собственные чувства и реакции на изменения в желаниях. Thot on Trial приглашает вас принять участие в этом эмоциональном путешествии и найти ответы на вопросы, которые могут возникнуть у каждого человека в процессе самопознания.