Simbro: ResErection (18+) — это игра для взрослой аудитории, сочетающая элементы ролевых игр и визуальных новелл. Игра предлагает обширный откровенный контент, систему характеристик и ресурсов, выборы, влияющие на развитие сюжета, и многое другое, что выделяет её среди подобных проектов.





Главный герой решает рискнуть и бросить вызов всему криминальному миру города, в котором он оказался. Его амбициозный план заключается в том, чтобы открыть бордель и сделать его лучшим в городе. Это привлекает внимание преступных боссов и тех, кто стремится выслужиться перед ними. Однако у героя есть четкий план, и он уверен, что сможет его реализовать.





В Simbro: ResErection игрокам предстоит управлять своим заведением, нанимать и тренировать персонал, улучшать условия и репутацию борделя, одновременно защищая его от угроз со стороны конкурентов и преступников. Игра предлагает глубокий и насыщенный геймплей, где каждое решение может привести к неожиданным последствиям. Погрузитесь в мир интриг, власти и соблазна, разгадывая тайны и добиваясь успеха в этом опасном и увлекательном приключении.