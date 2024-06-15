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Simbro: ResErection (18+)

Simbro: ResErection (18+) Demo v0.09b

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Demo v0.09b
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 189 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12

Simbro: ResErection (18+) — это игра для взрослой аудитории, сочетающая элементы ролевых игр и визуальных новелл. Игра предлагает обширный откровенный контент, систему характеристик и ресурсов, выборы, влияющие на развитие сюжета, и многое другое, что выделяет её среди подобных проектов.


Главный герой решает рискнуть и бросить вызов всему криминальному миру города, в котором он оказался. Его амбициозный план заключается в том, чтобы открыть бордель и сделать его лучшим в городе. Это привлекает внимание преступных боссов и тех, кто стремится выслужиться перед ними. Однако у героя есть четкий план, и он уверен, что сможет его реализовать.


В Simbro: ResErection игрокам предстоит управлять своим заведением, нанимать и тренировать персонал, улучшать условия и репутацию борделя, одновременно защищая его от угроз со стороны конкурентов и преступников. Игра предлагает глубокий и насыщенный геймплей, где каждое решение может привести к неожиданным последствиям. Погрузитесь в мир интриг, власти и соблазна, разгадывая тайны и добиваясь успеха в этом опасном и увлекательном приключении.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Simbro: ResErection (18+) Demo v0.09b взлом

Скачать Simbro: ResErection (18+) 189 Мб Ссылка 2 189 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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