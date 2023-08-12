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Miraculous Stories: EP1 (18+)

Miraculous Stories: EP1 (18+) 0.6

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0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.6
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 441 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 285

Miraculous Stories: EP1 представляет уникальное погружение в мир супергероев, где обычные герои сталкиваются с невероятным испытанием. Это захватывающее приключение начинается, когда один из участников этой славной команды попадает под влияние злодея. То, что казалось немыслимым, становится реальностью - супергерой акуматизирован и теперь вынужден сразиться со своими бывшими союзниками.


Поклонники этой вселенной с нетерпением ждали такого поворота событий, и игра Miraculous Stories: EP1 не оставляет их равнодушными. Герои, которых они знают и любят, теперь сталкиваются друг с другом, и каждый из них вынужден противостоять своим друзьям в сражении за будущее города.


Игроки встретятся с динамичными битвами, захватывающими приключениями и эмоциональными испытаниями. Они смогут пережить это уникальное противостояние изнутри, ощутить дилеммы и внутренние конфликты героев. Каждое решение, которое они примут, будет иметь важные последствия, ведь судьба города и судьба их любимых героев находятся в их руках.


Miraculous Stories: EP1 предлагает игрокам увлекательное и захватывающее путешествие, где они смогут почувствовать себя частью этой удивительной вселенной. Это история о дружбе, предательстве, борьбе и принятии непростых решений. Игрокам предстоит раскрыть все тайны этой эпической истории и найти путь к спасению города и восстановлению справедливости.


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Скачать Miraculous Stories: EP1 (18+) 441 Мб Ссылка 2 441 Мб Ссылка 3 441 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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