Устали от одних и тех же старых видеоигр? Trials in Tainted Space — это невероятная текстовая игра, которая будет развлекать вас часами. Благодаря простой настройке вы можете выбрать свой собственный путь по вселенной и испытать новые захватывающие сцены на каждом шагу. Наслаждайтесь сложными боями и исследуйте таинственные галактики, узнавая больше о себе по пути.





Испытайте что-то уникальное и станьте частью удивительной истории в Trials in Tainted Space. Измените свой игровой распорядок с помощью этой интерактивной текстовой игры, которая позволит вам создать собственное приключение. Открывайте инопланетные виды, участвуйте в напряженных битвах и раскрывайте тайны, исследуя каждый уголок вселенной.