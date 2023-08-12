Откройте для себя мир, не похожий ни на один другой, с идеальным сочетанием визуальной новеллы и игры-песочницы. Здесь нет установленных путей или правил, поэтому вы можете отправиться в свое собственное путешествие и совершать любые действия, которые хотите. Делайте выбор, который сформирует и определит вашего персонажа, исследуя новую вселенную, полную захватывающих приключений.





Забудьте о скучных ролевых играх или визуальных новеллах, ограничивающих ваш выбор, — станьте героем собственной истории в Dimension 69. Станьте Избранным и испытайте из первых рук, каково это — иметь абсолютную свободу принимать любые решения, не мешая границы.