Dimension 69 (18+) 0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.15
Категория:
Обновлено:
Вчера, 17:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 725 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
12 429
Откройте для себя мир, не похожий ни на один другой, с идеальным сочетанием визуальной новеллы и игры-песочницы. Здесь нет установленных путей или правил, поэтому вы можете отправиться в свое собственное путешествие и совершать любые действия, которые хотите. Делайте выбор, который сформирует и определит вашего персонажа, исследуя новую вселенную, полную захватывающих приключений.
Забудьте о скучных ролевых играх или визуальных новеллах, ограничивающих ваш выбор, — станьте героем собственной истории в Dimension 69. Станьте Избранным и испытайте из первых рук, каково это — иметь абсолютную свободу принимать любые решения, не мешая границы.
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Полная версия
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