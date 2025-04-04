Версия:
0.26
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:37
Возраст:
Требуется места:
≈ 223 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 819
Описание
В игре Way of Corruption, расположенной в уникальном мире коррупции, есть все, что вам нужно для максимального игрового опыта. От напряженных боевых сцен до захватывающих сражений, эта игра увлечет вас с самого начала. Кроме того, вы можете присоединиться к главной героине в ее путешествии, чтобы спасти свой родной город от когтей коррупции.
Исследуйте загадочные земли, сражайтесь с могущественными врагами и раскрывайте скрытые секреты по мере прохождения сюжета — и все это, наслаждаясь потрясающими визуальными эффектами, захватывающими дух анимациями и захватывающим саундтреком. С Way of Corruption ваш игровой опыт никогда не будет прежним!
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