Cabin by the Lake предлагает вам исследовать совершенно новый интерактивный мир, встретить уникальных персонажей и сделать выбор, который повлияет на жизнь всех вокруг вас. С разветвленными сюжетными линиями открывайте новые возможности каждый раз, когда вы играете. Кроме того, «Хижина у озера» отличается откровенным содержанием и сексуальным контекстом, которого нет больше нигде!





Раскройте потенциал этого полностью захватывающего мира и распоряжайтесь его обитателями. Удовлетворите свое любопытство и узнайте, что происходит, когда вы делаете другой выбор!