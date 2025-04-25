Описание

Apocalypse' Lovers — это игра, действие которой разворачивается в мире, где человечество столкнулось с необычным апокалипсисом. Причиной разрушений стало не оружие и не инопланетное вторжение, а сама природа, которая восстала, чтобы очистить планету. «Растение» — так назвали эту биологическую угрозу, которая стремительно распространилась, покрывая землю травой и цветами, выросшими на руинах цивилизации. Пыльца заполнила воздух, и все попытки человечества сдержать её провалились. Остались лишь редкие островки жизни и несколько выживших, включая вас.





В этом мире, где больше нет законов и установленных правил, перед вами стоит выбор: бороться за жизнь и попытаться восстановить цивилизацию или дать волю своим собственным инстинктам и желаниям. Каждое ваше решение будет иметь последствия, определяя, как будет развиваться эта новая реальность. В мрачном, но живописном окружении, где природа заново обретает свою мощь, вы решаете, кем хотите стать — светом в темноте или очередной тенью, которая затерялась в хаосе.