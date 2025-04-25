Apocalypse' Lovers — это игра, действие которой разворачивается в мире, где человечество столкнулось с необычным апокалипсисом. Причиной разрушений стало не оружие и не инопланетное вторжение, а сама природа, которая восстала, чтобы очистить планету. «Растение» — так назвали эту биологическую угрозу, которая стремительно распространилась, покрывая землю травой и цветами, выросшими на руинах цивилизации. Пыльца заполнила воздух, и все попытки человечества сдержать её провалились. Остались лишь редкие островки жизни и несколько выживших, включая вас.
В этом мире, где больше нет законов и установленных правил, перед вами стоит выбор: бороться за жизнь и попытаться восстановить цивилизацию или дать волю своим собственным инстинктам и желаниям. Каждое ваше решение будет иметь последствия, определяя, как будет развиваться эта новая реальность. В мрачном, но живописном окружении, где природа заново обретает свою мощь, вы решаете, кем хотите стать — светом в темноте или очередной тенью, которая затерялась в хаосе.
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Скачать Apocalypse’ Lovers (18+) v1.26d Remake MOD APK
Старые версии Apocalypse’ Lovers (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.