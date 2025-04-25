android-1.ru / Игры / Эротические игры / Apocalypse’ Lovers (18+)
Apocalypse’ Lovers (18+)

Apocalypse’ Lovers (18+) 1.26d Remake

2
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.26d Remake
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:17
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 628 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 283
Скриншоты
Описание

Apocalypse' Lovers — это игра, действие которой разворачивается в мире, где человечество столкнулось с необычным апокалипсисом. Причиной разрушений стало не оружие и не инопланетное вторжение, а сама природа, которая восстала, чтобы очистить планету. «Растение» — так назвали эту биологическую угрозу, которая стремительно распространилась, покрывая землю травой и цветами, выросшими на руинах цивилизации. Пыльца заполнила воздух, и все попытки человечества сдержать её провалились. Остались лишь редкие островки жизни и несколько выживших, включая вас.


В этом мире, где больше нет законов и установленных правил, перед вами стоит выбор: бороться за жизнь и попытаться восстановить цивилизацию или дать волю своим собственным инстинктам и желаниям. Каждое ваше решение будет иметь последствия, определяя, как будет развиваться эта новая реальность. В мрачном, но живописном окружении, где природа заново обретает свою мощь, вы решаете, кем хотите стать — светом в темноте или очередной тенью, которая затерялась в хаосе.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Apocalypse’ Lovers (18+) v1.26d Remake MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Apocalypse’ Lovers (18+) 628 Мб Ссылка 2 628 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Apocalypse’ Lovers (18+)
Version TG 1.25

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Dickmon X Remake (18+)
Dickmon X Remake (18+)
Version: 1.1d
Girls Creation (18+)
Girls Creation (18+)
Version: 1.4.25
Pink Prescriptions (18+)
Pink Prescriptions (18+)
Version: 0.4
The Book of Outcasts (18+)
The Book of Outcasts (18+)
Version: 7.0
Lovely Sex with Tsundere Girl (18+)
Lovely Sex with Tsundere Girl (18+)
Version: Final
My Darling Club (18+)
My Darling Club (18+)
Version: 5
Sheol (18+)
Sheol (18+)
Version: Ch. 1 v0.1
Dragonball Ceno Trainer (18+)
Dragonball Ceno Trainer (18+)
Version: 0.7.1

Отзывы о Apocalypse’ Lovers (18+)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Artur
Artur 25 января 2025 15:59
Код активации отсутствует...
0
Ответить