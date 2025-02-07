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Rogue-like: Evolution (18+)

Rogue-like: Evolution (18+) 1.6h

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Версия:
1.6h
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 368 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
81 135
Скриншоты
Описание

Rogue-like: Evolution (18+) - это мультяшный визуальный роман, ориентированный на взрослую аудиторию. Игра основана на вселенной "Люди Х" и начинается с момента поступления главного героя в школу мутантов.


Главный герой обладает уникальной способностью, которая делает его выдающимся среди других мутантов. Эта способность заключается в полном невосприятии любого воздействия со стороны других необычных людей. Это делает его уникальным и привлекательным для барышень, которые ранее избегали общения с парнями из-за своих разрушительных способностей.


Игра предлагает игрокам погрузиться в мир занятий, увлекательных событий и взаимодействия с различными персонажами в школе мутантов. Они будут принимать решения, которые влияют на ход сюжета и развитие отношений главного героя с другими персонажами.


Информация о модах

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Скачать Rogue-like: Evolution (18+) v1.6h MOD APK

Скачать Rogue-like: Evolution (18+) 368 Мб Ссылка 2 368 Мб
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Старые версии Rogue-like: Evolution (18+)
Version 1.53 Version 1.53c Version 1.6e Version TG 1.6e Version TG 1.53c


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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