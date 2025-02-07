Описание

Rogue-like: Evolution (18+) - это мультяшный визуальный роман, ориентированный на взрослую аудиторию. Игра основана на вселенной "Люди Х" и начинается с момента поступления главного героя в школу мутантов.





Главный герой обладает уникальной способностью, которая делает его выдающимся среди других мутантов. Эта способность заключается в полном невосприятии любого воздействия со стороны других необычных людей. Это делает его уникальным и привлекательным для барышень, которые ранее избегали общения с парнями из-за своих разрушительных способностей.





Игра предлагает игрокам погрузиться в мир занятий, увлекательных событий и взаимодействия с различными персонажами в школе мутантов. Они будут принимать решения, которые влияют на ход сюжета и развитие отношений главного героя с другими персонажами.