Описание

Soulmate — это мистическая визуальная новелла, где вы играете роль Мака, молодого человека, который вместе со своей сестрой, страдающей дизартрией и афазией, поступает в университет в загадочном городе Лангви. Чтобы поддержать себя и сестру, они оба начинают работать в местном отеле Лангви, который вскоре становится центром странных и необъяснимых событий.





Однажды ночью, находясь в гостиничном номере, Мак сталкивается с призраком женщины по имени Молли. Она потеряла память и не знает, кем была при жизни, а Мак оказывается единственным, кто может её видеть и взаимодействовать с ней. Откуда она взялась, и какая тайна скрывается за её появлением?





Soulmate предлагает игрокам погрузиться в атмосферу таинственности и напряжения, исследуя связь между Мака и Молли, а также пытаясь разгадать загадку её прошлого. Как будут развиваться их отношения, и что за секреты скрывает Молли? Всё это вы узнаете, следуя за развитием событий в этой захватывающей истории.