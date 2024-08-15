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Soulmate (18+)

Soulmate (18+) Episode 2

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Версия:
Episode 2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 230 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 644
Скриншоты
Описание

Soulmate — это мистическая визуальная новелла, где вы играете роль Мака, молодого человека, который вместе со своей сестрой, страдающей дизартрией и афазией, поступает в университет в загадочном городе Лангви. Чтобы поддержать себя и сестру, они оба начинают работать в местном отеле Лангви, который вскоре становится центром странных и необъяснимых событий.


Однажды ночью, находясь в гостиничном номере, Мак сталкивается с призраком женщины по имени Молли. Она потеряла память и не знает, кем была при жизни, а Мак оказывается единственным, кто может её видеть и взаимодействовать с ней. Откуда она взялась, и какая тайна скрывается за её появлением?


Soulmate предлагает игрокам погрузиться в атмосферу таинственности и напряжения, исследуя связь между Мака и Молли, а также пытаясь разгадать загадку её прошлого. Как будут развиваться их отношения, и что за секреты скрывает Молли? Всё это вы узнаете, следуя за развитием событий в этой захватывающей истории.


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Скачать Soulmate (18+) 230 Мб Ссылка 2 230 Мб Ep. 2 Rus 230 Мб Ep. 2 Rus (Ссылка 2) 230 Мб Ep. 2 Rus [TG] 230 Мб
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