Anomalous Coffee Machine — это уникальная визуальная новелла, сочетающая элементы интерактивного симулятора и мистической истории. В центре сюжета — встреча с загадочной девушкой, которая по неизвестным причинам просит вас использовать и исследовать таинственный кофейный автомат, обладающий необычными и аномальными свойствами.
Эта кофемашина, напоминающая известный SCP-294, совершенно не похожа на обычные торговые автоматы. Она способна приготовить любую жидкость, которую только можно представить, даже если это невозможно в обычных условиях. Каждая чашка, выданная машиной, может быть наполнена чем угодно — от обычного кофе до мистических и фантастических напитков, существование которых вызывает массу вопросов.
По мере исследования кофемашины, вам предстоит разгадать её тайны, понять, почему девушка просит вас об этом, и выяснить, какие последствия могут иметь ваши действия. Каждый выбор, который вы делаете, может привести к неожиданным открытиям или даже опасностям, поскольку вы погружаетесь в мир, где реальность и фантазия переплетаются самым удивительным образом.
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