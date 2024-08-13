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Anomalous Coffee Machine (18+)

Anomalous Coffee Machine (18+) 1.0

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 788 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 919
Скриншоты
Описание

Anomalous Coffee Machine — это уникальная визуальная новелла, сочетающая элементы интерактивного симулятора и мистической истории. В центре сюжета — встреча с загадочной девушкой, которая по неизвестным причинам просит вас использовать и исследовать таинственный кофейный автомат, обладающий необычными и аномальными свойствами.


Эта кофемашина, напоминающая известный SCP-294, совершенно не похожа на обычные торговые автоматы. Она способна приготовить любую жидкость, которую только можно представить, даже если это невозможно в обычных условиях. Каждая чашка, выданная машиной, может быть наполнена чем угодно — от обычного кофе до мистических и фантастических напитков, существование которых вызывает массу вопросов.


По мере исследования кофемашины, вам предстоит разгадать её тайны, понять, почему девушка просит вас об этом, и выяснить, какие последствия могут иметь ваши действия. Каждый выбор, который вы делаете, может привести к неожиданным открытиям или даже опасностям, поскольку вы погружаетесь в мир, где реальность и фантазия переплетаются самым удивительным образом.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Anomalous Coffee Machine (18+) v1.0 MOD APK

Скачать Anomalous Coffee Machine (18+) 788 Мб Ссылка 2 788 Мб
Старые версии Anomalous Coffee Machine (18+)
Version 0.7.0 Version TG 0.7.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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